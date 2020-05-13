Главе Роснефти Игорю Сечину продлевают контракт ещё на пять лет, — утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, правительство России подписало соответствующую директиву. Совет директоров «Роснефти», по сведениям, источников, должен принять окончательное решение в предстоящие четверг или пятницу. Официально в «Роснефти» информацию пока не комментировали.
2020-05-13T22:31:27+03:00
2020-05-13T22:31:27+03:00
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22:31, 13 мая 2020
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