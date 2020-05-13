Правительство России перенесло оплату утилизационного сбора крупнейшими автопроизводителями за первые два квартала

Правительство России перенесло оплату утилизационного сбора крупнейшими автопроизводителями за первый и второй кварталы на конец года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление. В нем говорится, что крайний срок уплаты сбора – 1 декабря.
2020-05-13T22:05:01+03:00
2020-05-13T22:05:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:05, 13 мая 2020
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