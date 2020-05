МИД РФ потребовал от FT и NYT опровергнуть информацию о заниженной статистке смертности от коронавируса в нашей стране

МИД России потребовал от газет Financial Times и The New York Times опровергнуть информацию о заниженной статистке смертности от коронавируса в нашей стране. Подготовлены соответствующие обращения. Они будут переданы в редакции через посольства, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову. В МИДе также добавили, что Россия обратится с жалобами к генсеку ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ. В министерстве говорят, что газеты опубликовали ложные сведения и сделали это, чтобы отвлечь от проблем своих стран.

Россию действительно пытаются выставить в неприглядном свете, и такие действия нужно пресекать, — сказал «Эху» член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

«Рано или поздно нашему государству приходится позаботиться о том, чтобы в других странах информация, которая касается России, была максимально объективной. Это нужно для того, чтобы правильно позиционировать Россию на международной площадке, и чтобы граждане, которые проживают на территории России, а также выходцы из СССР могли правильно давать оценку тем событиям, которые происходят в стране», — заявил А.Выборный.

По мнению депутата, ложная информация публикуется в разных странах с целью принизить значимость России и убедить людей в правильности своей политики. «Говорить о достижениях России невыгодно определенной части аудитории — западной и американской. В частности, что касается нового коронавируса, у нас смертность крайне низкая — намного ниже, чем европейских странах, не говоря уже о США. Конечно же, мы бы хотели, чтобы эта информация была максимально объективной и публиковалась, исходя из официальной статистики и тех данных, которые подтверждены экспертами и многими органами власти. Если же мы видим ложную информацию, нужно так или иначе на это реагировать», — заключил А.Выборный.

Накануне газета Financial Times представила свой анализ данных о жертвах коронавируса в Москве и Петербурге. Издание сообщило, что смертность от COVID-19 в России может быть на 70% выше официальной статистики. Газета The New York Times также написала, что статистика не учитывает около 70% смертей.

Столичный департамент здравоохранения сегодня выступил с сообщением, в котором отрицает занижение статистики смертности от коронавируса. В ведомстве говорят, что более 60% смертей пациентов с COVID-19 в Москве не вошли в статистику, поскольку причиной смерти официально стали другие заболевания.