Sport24.ru: Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова находится в коме в военном госпитале Москвы, — утверждает сайт Sport24.ru со ссылкой на источник. По его сведениям, Абдулманапа Нурмагомедова перевезли в Москву из Дагестана после того, как возникли осложнения на фоне неправильного лечения. В апреле стало известно, что 57-летнего Абдулманапа Нурмагомедова госпитализировали в Махачкале с подозрением на пневмонию и он сдал тест на коронавирус.