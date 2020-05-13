У заразившегося коронавирусом пресс-секретаря президента диагностировали двустороннюю пневмонию

Об этом пишет газета «Коммерсантъ». В интервью изданию Дмитрий Песков рассказал, что с 1 мая находился на изоляции после того, как коронавирусом заболела его коллега. Когда тест у Пескова оказался положительным, у него еще не было никаких симптомов, затем поднялась температура. Одновременно заболела супруга пресс-секретаря, фигуристка Татьяна Навка. Сейчас оба госпитализированы. Рассказывая о своем заболевании, Песков назвал вирус абсолютно кровожадным.