Правительство продлило контракт Игоря Сечина в Роснефти еще на пять лет, — утверждает газета «Ведомости» со ссылкой на источники. По сведениям издания, соответствующая директива была подписана несколько дней назад. Теперь продление контракта должен утвердить совет директоров. Один из собеседников газеты сказал, что это произойдет в ближайшие два дня. Официально в Роснефти не стали комментировать ситуацию. Издание напоминает, что Сечин возглавил Роснефть восемь лет назад. До этого несколько лет он был председателем совета директоров компании.