Министр здравоохранения Нижегородской области объявил «отрежессированной заказухой» сход медиков из-за низких выплат за работу с коронавирусом. На своей странице в Инстаграме Давид Мелик-Гусейнов написал, что ему доложили о сборе людей на подстанции скорой помощи в Сормовском районе города. Министр утверждает, что среди этих людей были как и работники скорой, так и совершенно посторонние люди. Чиновник поручил главному врачу обратиться в полицию и Следственный комитет, чтобы провести расследование по горячим следам и, как он выразился, выяснить, кто стоит за этой акцией.

Сайт NN.ru пишет, что медики собрались на подстанции после того, как им не выплатили надбавку за работу с зараженными пациентами. Персонал рассчитывал получить по 25 тысяч рублей, обещанные президентом Владимиром Путиным, но, как пишет сайт, поручил в разы меньше.