Власти отказались от идеи создать российский аналог электронной энциклопедии «Википедия» за 2 миллиарда рублей

Об этом говорится в распоряжении правительства. Документ упраздняет межведомственную рабочую группу, которая должна была работать над проектом. Два миллиарда на создание энциклопедии было заложено в проекте федерального бюджета на нынешний год и два последующих года. Осенью прошлого года президент Владимир Путин предложил создать альтернативу «Википедии». По его мнению, это должна была быть «Большая российская энциклопедия» в электронном виде.
2020-05-13T21:03:35+03:00
2020-05-13T21:03:35+03:00
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21:03, 13 мая 2020
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