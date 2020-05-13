Власти отказались от идеи создать российский аналог электронной энциклопедии «Википедия» за 2 миллиарда рублей

Об этом говорится в распоряжении правительства. Документ упраздняет межведомственную рабочую группу, которая должна была работать над проектом. Два миллиарда на создание энциклопедии было заложено в проекте федерального бюджета на нынешний год и два последующих года. Осенью прошлого года президент Владимир Путин предложил создать альтернативу «Википедии». По его мнению, это должна была быть «Большая российская энциклопедия» в электронном виде.