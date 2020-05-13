В Италии выздоровела половина зараженных коронавирусом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны республики. Долгое время Италия была в числе стран с самым большим количеством заболевших. Сейчас государство опустилось на пятую строчку, пропустив вперед США, Россию, Испанию и Великобританию.
2020-05-13T21:03:12+03:00
2020-05-13T21:03:12+03:00
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21:03, 13 мая 2020
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