В Италии выздоровела половина зараженных коронавирусом

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу гражданской обороны республики. Долгое время Италия была в числе стран с самым большим количеством заболевших. Сейчас государство опустилось на пятую строчку, пропустив вперед США, Россию, Испанию и Великобританию.