Министерство просвещения планирует перенести летнюю оздоровительную кампанию для школьников на июль

Об этом говорится в телеграм-канале «Большая перемена», который ведут представители ведомства, — передает агентство ТАСС. Точные даты станут известны на следующей неделе, — говорится в сообщении. Там также отмечается, что по предварительным данным смены в лагерях будут продолжаться 14 дней.