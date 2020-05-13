Министерство просвещения планирует перенести летнюю оздоровительную кампанию для школьников на июль

Об этом говорится в телеграм-канале «Большая перемена», который ведут представители ведомства, — передает агентство ТАСС. Точные даты станут известны на следующей неделе, — говорится в сообщении. Там также отмечается, что по предварительным данным смены в лагерях будут продолжаться 14 дней.
2020-05-13T21:02:26+03:00
2020-05-13T21:02:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 13 мая 2020
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