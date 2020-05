Россия обратится к генсеку ООН и представителю ОБСЕ по свободе СМИ в связи с публикациями о занижении данных о смертности от коронавируса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на МИД нашей страны. В министерстве также рассказали, что через посольство собираются передать в редакции газет The New York Times и Financial Times письма с требованием опровергнуть публикации.

В МИДе говорят, что информация о занижении данных о количестве смертей от коронавируса в России это фейк.