Автомобильные дилеры Москвы просят Собянина разрешить возобновить работу автосалонов

Автомобильные дилеры Москвы направили письмо мэру города Сергею Собянину, в котором попросили разрешить возобновить работу автосалонов. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«Если говорить о безопасности и сотрудников, и клиентов, дилеры абсолютно готовы возобновить работу. Тем более со вторника сервисы работают, а поток в шоу-румы по продаже машин обычно меньше, чем в сервисы, поэтому там еще проще все это сделать. Поэтому если уж нам доверили сервисное обслуживание, и проверки показали, что меры соблюдаются, то машины продавать точно можно доверить, потому что это гораздо проще», — сказал О.Мосеев.

Он также отметил, что в целом организовать соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора в дилерских центрах гораздо проще, чем в продуктовых и хозяйственных магазинах. «Площади на одного посетителя у нас больше. Кроме того, мы можем регулировать клиентский поток и принимать по предварительной записи», — уточнил О.Мосеев.

Он добавил, что за период ограничительных мер автомобильные дилеры России потеряли около 200 миллиардов рублей. «Это безумные убытки. Нам приходится платить все равно за машины, которые стоят. По кредитам банкам мы платим, аренду и налоги тоже никто не отменял», — заключил О.Мосеев.