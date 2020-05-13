Орешкин: Принятие поправок о дистанционном голосовании при пандемии говорит о продолжении падения рейтинга Путина

Принятие поправок о дистанционном голосовании в условиях пандемии говорит о продолжении падения рейтинга президента РФ Владимира Путина. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Организация дистанционного голосования не сможет обеспечить прозрачный и легитимный процесс выборов, в частности, это доказывает отсутствие такой практики в развитых странах. Этот закон принят от плохой жизни — понятно, что рейтинг президента падает – надо делать выборы поскорее, похуже и бесконтрольно», — отметил политолог.

Д.Орешкин также прокомментировал недавнее обещание президента о выплатах отдельным категориям граждан. «Раз Путин начал раздавать деньги, значит, голосование будет уже через 1-2 месяца», — считает он.

Д.Орешкин также напомнил, что в США электронное голосование до сих пор практически не принято. «Несмотря на более высокий уровень технологического развития, там не уверены, что смогут обеспечить защиту от несанкционированного вмешательства. А теперь то, что в США называется несанкционированным вмешательством, у нас будет санкционированным. Если мы не можем точно оценить масштаб фальсификаций в Чечне, Дагестане, Татарстане, Башкирии и других «электоральных султанатах», то тем более мы не сможем ничего сказать по электронным данным просто потому, что нас никто не подпустит к компьютерам», — заключил эксперт.