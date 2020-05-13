В медицинских учреждениях Петербурга начались проверки после пожара в больнице святого Георгия

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по здравоохранению. Вчера в реанимационном отделении больницы святого Георгия, которую перепрофилировали в инфекционный стационар, произошел пожар. Погибли пять человек. В качестве возможной причины называлось возгорание аппарата искусственной вентиляции легких.
2020-05-13T20:32:40+03:00
2020-05-13T20:32:40+03:00
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20:32, 13 мая 2020
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