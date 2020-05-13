Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введение санкций из-за хакерских атак, за которыми, по ее мнению, стоит Россия. Она подчеркнула, что у Германии есть доказательства причастности Москвы к кибератаке на бундестаг в 2015 году. Немецкая газета «Хандельсблат» отмечает, что Берлин может применить санкции, несмотря на желание сохранить хорошие отношения с Москвой.