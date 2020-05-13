Канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила введение санкций из-за хакерских атак, за которыми, по ее мнению, стоит Россия. Она подчеркнула, что у Германии есть доказательства причастности Москвы к кибератаке на бундестаг в 2015 году. Немецкая газета «Хандельсблат» отмечает, что Берлин может применить санкции, несмотря на желание сохранить хорошие отношения с Москвой.
2020-05-13T20:31:34+03:00
2020-05-13T20:31:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642271-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:31, 13 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…