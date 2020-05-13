ВЦИОМ: Каждый пятый россиянин считает формальными действия Путина по поддержке граждан в условиях пандемии

Каждый пятый россиянин считает формальными действия президента Владимира Путина по поддержке граждан в условиях пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом две трети опрошенных высказали мнение, что президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей из-за пандемии.

Социологи задавали вопросы после выступления Владимира Путина 11 мая, когда он объявил о завершении так называемого нерабочего периода и дополнительных мерах поддержки. 75% опрошенных, которые следили за обращением, сказали, что оно произвело на них скорее положительное впечатление. 15% отнеслись, скорее, отрицательно, и 10% затруднились с ответом.