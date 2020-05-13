Генпрокуратура поручила Роскомнадзору заблокировать сайты с сообщениями об искусственном происхождении коронавируса и чипировании населения под видом вакцинации.

В ведомстве подчеркивают, что это недостоверные сведения. Об этом сообщает газета «Ведомости». О чипировании и коронавирусе ранее рассказывал, в том числе, режиссер Никита Михалков. В передаче, выпущенной государственным телевидением, говорилось, что американский предприниматель Билл Гейтс под видом лекарства от коронавируса якобы планирует вживлять миллиардам людей чипы, чтобы их контролировать. Эта информация была неоднократно опровергнута.

Выпуск передачи Михалкова показали дважды 1 мая, но сняли с эфира повторы 2 и 3 числа. Режиссер позже обвинил телеканал в цензуре. Отмечу, в сообщении Генпрокуратуры передача Михалкова не упоминается.