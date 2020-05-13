ТАСС: ЕГЭ в России может пройти с 4 по 25 августа или 11 по 31 августа

Агентство ссылается на письмо Рособрнадзора.

Проводить экзамены в июле нецелесообразно, поскольку могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС письма за подписью врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Ранее стало известно, что из-за пандемии коронавируса проведение единого госэкзамена перенесено с 8 июня на неопределенный срок. В Рособрнадзоре считают, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия сегодняшней ситуации с коронавирусом. В министерстве просвещения заявили, что в этом году ЕГЭ будут сдавать только те выпускники школ, которые собираются поступать в вузы.