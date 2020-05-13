Госдума одобрила законопроект, разрешающий Сбербанку и корпорации ВЭБ.РФ не возвращать в бюджет 500 миллиардов рублей

Госдума одобрила законопроект, разрешающий Сбербанку и корпорации ВЭБ.РФ не возвращать в бюджет в общей сложности 500 миллиардов рублей. Документ одобрен во втором и третьем чтении, — сообщает сайт МБХ-медиа. В апреле ЦБ продал правительству контрольный пакет акций Сбербанка более чем за 2 триллиона рублей и должен был вернуть часть своей прибыли в бюджет. Закон поменял условия договора, теперь суммы могут быть включены в основные капиталы компании.
2020-05-13T19:32:09+03:00
2020-05-13T19:32:09+03:00
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19:32, 13 мая 2020
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