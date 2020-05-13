Некоторые депутаты Госдумы начали носить на пиджаках значки, которые, по их мнению, отпугивают коронавирус

Об этом пишет агентство Интерфакс. На сегодняшнем заседании депутат Игорь Моляков поинтересовался, что за белые кресты носит на груди уже несколько заседаний ряд парламентариев. Спикер Вячеслав Володин со ссылкой на коллег пояснил, что это специальные устройства, отпугивающие вирус.

Газета «Московский комсомолец» пишет, что значки, о которых идет речь, продаются в интернете в среднем за 950 рублей. Приносят ли они какую-то пользу – неизвестно.

В апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что использует блокатор вирусов в виде бейджа, который можно носить на одежде. Несколько дней назад стало известно, что Песков заразился коронавирусом. В Госдуме, по официальным данным, сейчас заражены 5 депутатов.