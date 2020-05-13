Минкомсвязи отчиталось об увеличении мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки

Накануне сайт стал работать со сбоями из-за массового обращения за выплатами, обещанными президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал выдать по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет. В Минкомсвязи говорят, что в итоге нагрузка на портал превысила средние показатели в десять раз. За 20 часов поступило более двух миллионов электронных заявлений на получение пособия.
2020-05-13T19:31:10+03:00
2020-05-13T19:31:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642253-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:31, 13 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…