Минкомсвязи отчиталось об увеличении мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки

Накануне сайт стал работать со сбоями из-за массового обращения за выплатами, обещанными президентом Владимиром Путиным. Глава государства пообещал выдать по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет. В Минкомсвязи говорят, что в итоге нагрузка на портал превысила средние показатели в десять раз. За 20 часов поступило более двух миллионов электронных заявлений на получение пособия.