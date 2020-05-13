У отделений ПФР в нескольких городах возникли очереди из-за денег, которые Владимир Путин пообещал семьям с детьми

В начале недели президент сообщил о выплате 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет.

В Тюмени, Саратове, Курске, Красноярске и многих других городах у офисов Пенсионного фонда сегодня образовались очереди из десятков людей. Местные СМИ пишут, что собравшиеся практически штурмуют отделения в надежде получить 10 тысяч рублей, на днях обещанные Путиным. Судя по снимкам с мест событий, о соблюдении социальной дистанции речи совсем не идет. По словам пришедших, сотрудники ПФР по телефону не смогли объяснить им порядок и сроки начисления выплат, поэтому они решили попытать счастья лично. Ситуацию также осложнил тот факт, что сайты Госуслуг и Пенсионного фонда плохо работают из-за наплыва желающих получить деньги.

Ранее Владимир Путин пообещал, что разовые пособия на детей начнут выплачиваться с 1 июня. По словам президента, поддержку получат 27 миллионов детей. Кроме того, будут вдвое увеличены пособия для безработных родителей.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, через портал госуслуг поступило уже больше 2 миллионов заявлений на получение разовых пособий.