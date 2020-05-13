Экономист Гуриев считает, что телеведущий Соловьев вряд ли верит в свои же аргументы, критикуя Европу

Телеведущий Владимир Соловьев вряд ли верит в свои же аргументы, критикуя Европу и говоря о собственном пути развития России. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Сергей Гуриев.

«У России есть огромное преимущество – Россия считает себя как общество частью Европы. Россия хочет быть частью Европы, и сам Владимир Соловьев хочет быть частью Европы. Мы знаем, что он — резидент Италии, и у него есть дом на озере Комо, а не в Новосибирске или Саратове. Это то, как в экономике говорят, надо судить по делам – revealed preference. Не chip talk, не слова, которые можно напечатать на бумаге, а его действия. То, что он подал на вид на жительство не в Китае, а в Италии, не в Иране, а в Европейском Союзе — лучше всего говорит о том, насколько он сам верит в свои аргументы», — заявил С.Гуриев.

С точки зрения экономиста, сегодня у России нет альтернативной модели развития, кроме европейской. «Есть Китай, который становится богаче и богаче, но пока не стал богатой страной и непонятно, насколько он сможет повторить путь, например, Сингапура. Сингапур – это очень важное исключение. Это страна, которая стала богатой, не став демократической, не став западной. Он многое позаимствовал у Запада – это борьба с коррупцией и верховенство права, но не взял демократические институты. Тем не менее, это единственная недемократическая страна. В этом смысле альтернативы нет. Мы же не хотим жить, как в Иране, да и в Китае, как показала эпидемия, очень много проблем», — пояснил С.Гуриев.

Экономист добавил, что если Россия хочет выбрать свой особый путь — «он будет особым». «Швеция – это Европа, но она отличается от Португалии. Польша – это Европа, но она отличается даже от Чехии. Поэтому говорить о том, что Россия вдруг станет какой-то средней европейской страной, я бы не стал. Но стать еще одной европейской страной – другой, но европейской – я бы хотел видеть такую Россию», — заключил С.Гуриев.

Телеведущий Соловьев неоднократно в своих передачах осуждал европейскую политику, призывал Европу равняться на Россию и даже ругал своих оппонентов, когда те отдыхали за границей.

В 2018 году Соловьев выступил в Совете Федерации, где заявил о необходимости государственной идеологии и собственного пути развития России, без оглядки на Запад. «Те ценности, которые предлагает Запад не воспринимаются большинством населения нашей страны как абсолютная истина в конечной инстанции. Но собственный путь мы до сих пор не выработали. Мы его не нашли», — заявил телеведущий.