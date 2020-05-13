Власти Свердловской области с 19 мая собираются открыть торговые центры, магазины и уличные кафе

Кроме того, будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, посещение парков и скверов, но исключительно с соблюдением мер предосторожности, — написал губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме. Вместе с тем, в восемнадцати городах, в том числе, в Екатеринбурге, глава региона сохранил запрет на продажу алкоголя после семи вечера. В Свердловской области зафиксировано около двух тысяч трехсот случаев заражения коронавирусом. Сегодня стало известно о вспышке в госпитале ветеранов войн в Екатеринбурге. Там заразились почти 60 сотрудников. Половина из них, по словам чиновника, уже выздоровела.