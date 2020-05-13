Сбербанк сегодня начинает продлевать обслуживание карт, срок действия которых истек в марте и позднее

Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации. Ранее клиенты жаловались, что Сбербанк отказывается обслуживать такие карты, несмотря на рекомендации ЦБ. В банке уточнили, что по картам с истекшим сроком годности доступно снятие наличных, пополнение в банкоматах и оплата покупок. Другие операции невозможны.