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18:31, 13 мая 2020

Дело футболистов Кокорина и Мамаева отправили на новое рассмотрение

Такое решение принял кассационный суд.

Кассационный суд удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов футболистов. Таким образом, приговор Мосгорсуда отменен. На этом настаивала сторона защиты, отмечая, что Александра Кокорина и Павла Мамаева необоснованно осудили за причинение одних и тех же телесных повреждений водителю ведущей «Первого канала» Виталию Соловчуку. Адвокат Кокорина Татьяна Стукалова выразила свое несогласие с апелляционным приговором в связи с тем, что там не сообщалось, кто именно и какими действиями причинил вред здоровью потерпевшего. Кроме того, было указано на отказ исследовать видеозапись произошедшего, на которой, по словам защитников, видны провокационные действия водителя. Сами футболисты не участвовали в рассмотрении жалобы на приговор, закон дает им такое право, отметили адвокаты.
Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата и тренера Александра Протасовицкого задержали осенью 2018 года после потасовки в московском кафе «Кофемания» и драки с Соловчуком. Их обвинили в хулиганстве, побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. В итоге фигурантов уголовного дела приговорили к 1,5 годам лишения свободы. Позже все, кроме тренера, были освобождены условно-досрочно.

Заседание по жалобе проходило без участия слушателей и прессы. Такие меры приняты из-за распространение коронавируса.



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