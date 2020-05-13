Персональные данные 9 миллионов клиентов курьерской службы СДЭК выставлены на продажу в интернете

В самой компании это отрицают.

Самая крупная утечка персональных данных в службах этого профиля случилась в момент, когда курьерские услуги особенно востребованы из-за карантинных мер. По сообщения телеграм-каналов базу предлагают за 70 тысяч рублей. Она содержит информацию о движении грузов и данные покупателей, в том числе ИНН. В самой компании уверяют, что никакой утечки не было, утверждая, что ее бы заметили из-за колоссального объема данных, а специалисты по кибербезопасности ничего не зафиксировали. Вместе с тем, на скриншотах которые прислал продавец есть и дата и логотип СДЭКа.

Как сообщает издание Коммерсант, в последнее время мошенники часто маскируют фишинговые сайты под портал компании, пытаясь обмануть клиентов. Сейчас сделать это будет проще. Звоня от имени службы и называя имя клиента и номер его заказа, гораздо легче убедить жертву сообщить данные своих банковских карт

С начала года в сети появилось около 450 фейковых сайтов с брендом компании СДЭК.