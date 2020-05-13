Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы

Как ожидается, референдум по этому вопросу пройдет уже в сентябре.

Речь об объединении российских регионов зашла впервые за много лет: сегодня врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный провели в Нарьян-Маре совещание, посвященное этому вопросу. Итогом стало подписание документа о подготовке интеграции двух субъектов. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина рассказала агентству ТАСС, что референдум по вопросу объединения может пройти в сентябре. Согласно законодательству, сейчас Ненецкий автономный округ выделен в отдельный субъект, но одновременно является составной частью Архангельской области.

Ранее о том, что власти собираются начать процесс слияния регионов, сообщили сразу несколько СМИ. Источники газеты «Ведомости» даже назвали конкретную дату проведения референдума – по их данным, голосование состоится 13 сентября.

По словам опрошенных изданиями экспертов, у объединения есть экономические и политические причины. В их число входит малочисленность населения округа, а также необходимость выстроить единую политику в области добычи нефти и газа и управления Северным морским путем. Кроме того, власти могут рассчитывать переключить внимание с протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес.

В последний раз регионы объединялись в 2008 году: тогда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ образовали Забайкальский край.