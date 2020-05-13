СМИ: Огромные бюджетные траты могут заставить правительство Великобритании пойти на крайние непопулярные меры

Огромные бюджетные траты могут заставить правительство Великобритании пойти на крайние непопулярные меры, сообщают зарубежные СМИ.

Правительству консерваторов Великобритании придется нарушить одно из своих главных программных обещаний и повысить налоги, чтобы хотя бы частично покрыть расходы на пандемию, — пишет сайт Би-би-си, цитируя другое местное издание. – Газета Дейли телеграф, получившая доступ к конфиденциальному документу министерства финансов, ссылаясь на докладную записку, адресованную главе ведомства, сообщает, что даже при относительно благоприятном сценарии борьба с коронавирусом в текущем финансовом году образует бюджетный дефицит в более чем 330 млрд фунтов или свыше трети госбюджета. Для сравнения Би-би-си уточняет, что эта сумма примерно в полтора раза превышает бюджет Российской федерации. Скорее всего, продолжает Дейли телеграф, в ближайшие недели правительство страны объявит о повышении основных видов налогообложения – подоходного налога, социального и НДС; ожидается, что будут заморожены повышения пенсий и зарплат работникам госсектора. Если дела пойдут хуже, чем ожидается, дефицит бюджета Соединенного королевства может вырасти до полутриллиона фунтов.

Ожидаемые меры правительства вызвали протесты оппозиционной Лейбористской партии, которая тут же обвинила кабинет министров в многолетнем недофинансировании систем здравоохранения и социального обеспечения, передает Би-би-си. – Издание отмечает, что по подсчетам экспертов, увеличение налогов и сокращение государственных расходов покроют не все потери – остальное придется занимать на кредитных рынках.

Как передает Ассошиейтед пресс, признаки экономического спада стали заметны уже в конце марта, после первой недели так называемого локдауна. В минувшую пятницу Центральный банк Великобритании предупредил, что к началу июля рецессия может достигнуть 30 процентов, прежде чем экономика начнет переходить в стадию частичного восстановления.

Эксперты утверждают, что даже несмотря на то, что к концу 2020 года спад экономического производства Великобритании сменится относительным ростом, ничего подобного здесь не наблюдалось с начала 18 века.