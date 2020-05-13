Бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта перевели под домашний арест из федеральной тюрьмы, где он отбывает наказание. Сообщается, что об этом просил сам 71-летний Манафорт: он жалуется на проблемы со здоровьем и опасается, что в тюрьме может заразиться коронавирусом. Как передает NBC, Манафорт будет находиться под домашнем арестом оставшийся срок.

Его приговорили в общей сложности к семи с половиной годам тюрьмы в марте прошлого года. Дело против Манафорта было возбуждено в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в американские выборы.