Кабинет министров ФРГ принял решение о постепенном ослаблении контролей на немецких границах, принятых в марте для борьбы с пандемией коронавируса.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер заявил, что в ночь на субботу будут прекращены проверки на границе с Люксембургом. После правительственных консультаций с соседними государствами должна последовать Дания. Контроли на границах с Францией, Австрией и Швейцарией будут продолжаться до 15 июня. Однако с субботы откроются все приграничные переходы. Кроме того, федеральная полиция Германии будет производить проверки выборочно, а не систематически, как это делалось с марта до сих пор.

Пока что пересекать границы можно лишь по важной причине: для поездки на работу или необходимого посещения родственников. Правительство ФРГ собирается договориться с другими государствами о введении исключений для различных групп населения. Например, для не состоящих в браке партнеров и школьников.

Послабления вводятся благодаря уменьшению новых заражений коронавирусом, отметил Зеехофер. Если количество инфекций в соседних регионах снова увеличится, границы будут контролироваться интенсивнее. Министр подчеркнул, что целью остается преодоление пандемии. Пока что планируется восстановить свободное передвижение в Европе с середины июня. Двухнедельный карантин позднее будет необходим лишь для въезжающих в Германию из третьих стран.

Ранее Австрия заявила о снятии контролей на границе ФРГ с 15 июня. Еврокомиссия также планирует разрешение туристических поездок в странах ЕС в сезон летних отпусков.