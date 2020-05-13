В российских больницах запретили использовать аппараты ИВЛ, произведенные в Екатеринбурге

Решение принято Росздравнадзором, который расследует обстоятельства пожаров в больницах Москве и Санкт-Петербурге. На самом предприятии, производящем аппараты искусственной вентиляции легких, пожары в реанимациях подробно не комментируют.

Уже во вторник было известно, что Аппараты искусственной вентиляции легких, горевшие в больницах Мск и Петербурга, произведены на Уральском приборостроительном заводе. Предприятие расположено в 20 км от Екатеринбурга и входит в концерн КРЭТ «Радиоэлектронные технологии». На сайте КРЭТ сейчас размещено сообщение о горячей линии, которая открыта по аппаратам искусственной вентиляции легких «Авента» производства АО «Уральский приборостроительный завод». Само предприятие ЧП со своими аппаратами подробно не комментирует. Во вторник агентству ЕАН пресс-служба завода подтвердила, что их аппараты в рамках контракта поставлялись в Санкт-Петербург. «Официальными данными о том, какие аппараты были установлены в зоне возгорания, мы не располагаем», — подытожили в пресс-службе предприятия.

На сайте Ур.приборостроительного завода (в материале за 21 апреля) указано, что плановая мощность предприятия сейчас — это 10 аппаратов ИВЛ в сутки, но уже к концу апреля производительность должна вырасти в 10 раз – до 3 тыс. приборов в месяц.

В больницах Санкт-Петербурга и Москвы заявляли, что «Авенту-М» не будут использовать как минимум до окончания расследования пожаров. Сегодня Росздравнадзор официально по всей стране приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных Уральским приборостроительным заводом с 1 апреля 2020-го года.

Те аппараты ИВЛ, которые сейчас поставляются в больницы довольно безопасны и при правильной эксплуатации случаев возгорания возникать не должно. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главврач клиники «К+31», анестезиолог и реаниматолог Борис Чурадзе.

Чурадзе также заметил, что в медучреждениях, где стоят аппараты ИВЛ постоянно проводятся проверки на соблюдение норм эксплуатации и обслуживания техники.