Губернатор Петербурга Александр Беглов объяснил, что маски не будут раздавать бесплатно, потому что они могут попасть в руки приезжих. Глава города рассказал об этом во время ежегодного отчёта перед депутатами заксобрания.

Вопрос о бесплатной раздаче масок губернатору Александру Беглову задал депутат от Яблока Борис Вишневский. Он напомнил, что Смольный обязал горожан надевать повязки и перчатки на улицах. В ответ Беглов напомнил, что городские власти предложили пенсионерам доплату 800 рублей на покупку средств защиты. Губернатор объяснил, что это лучше, чем раздавать маски.

На вопрос депутата от КПРФ Ольги Ходуновой о том, почему маску, которая до пандемии стоила два рубля, теперь продают по сорок, Беглов ответил, что не может приказывать частным предприятиям, как это делали при социализме.

За появление на улице без маски или перчаток со вчерашнего дня петербуржцам грозит штраф в 4 тысячи рублей.