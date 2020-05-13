Очереди из желающих оформить документы для получения выплат на детей образовались в отделениях ПФР в регионах

Очереди из желающих оформить документы для получения выплат на детей в возрасте от трех до шестнадцати лет образовались в отделениях Пенсионного фонда в ряде регионов. Сотрудники ведут разъяснительную работу, — сообщили корреспонденту ТАСС в ПФР. Очереди, в частности, наблюдаются в Астраханской области, Красноярском крае, на Ставрополье и в Саратовской области.

На единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей могут рассчитывать все россияне. Подать заявление можно до 1 октября. Однако, уже в первые сутки за выплатами на детей через сайт Госуслуги обратились более двух миллионов россиян, — сообщил сегодня министр труда Антон Котяков.

Владимир Путин раскритиковал работу портала госуслуг, который не смог обработать все обращения.

В министерстве связи сообщили, что такая нагрузка стала рекордной для портала госуслуг. Введенные дополнительные мощности для стабилизации его работы.

Российские власти и чиновники не стремятся быть полезными людям, поэтому подобные проблемы возникают регулярно. Такое мнение «Эху» высказал экономист Сергей Алексашенко.

Нагрузка на порталах в такие ситуации действительно огромная, но власти, скорее всего, не будут работать над тем, чтобы упростить оказание помощи населению, — добавил Алексашенко.