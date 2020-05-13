В Министерстве просвещения определились со школьными экзаменами: ОГЭ отменили, ЕГЭ еще раз отложили

Девятиклассников освобождают от необходимости сдавать основные госэкзамены, как обязательные — по русскому языку и математике – так и по предметам по выбору: итоговые оценки им выставят по текущей успеваемости в этом году. Для поступления в колледж им понадобится только аттестат. Повезло и тем одиннадцатиклассникам, которые не собираются поступать в вузы. Им сдавать ЕГЭ не нужно. Экзамены по двум предметам на выбор проведут только у выпускников, планирующих дальше идти в высшие учебные заведения. В пунктах проведения ЕГЭ обещают принять меры для профилактики инфекции, и ограничить число сдающих.

Стартует кампания по сдаче Единого государственного экзамена, не 8 июня, как планировалось ранее, а позже — по единому расписанию для всех регионов. Сроки объявят в ближайшие дни – рассматривается в частности вторая половина июня. На этом настаивают в вузах, поскольку тогда они успеют завершить приемную кампанию в августе и начать учебный год с 1 сентября. А это, как отметили в Министерстве образования, принципиально важно, как и зачисление по результатам ЕГЭ.

Что касается выпускных и последних звонков, то их предлагают провести в онлайн-формате.

Ранее в Минобрнауки заявляли, что рассчитывают на старт учебного года в вузах 1 сентября. Однако в каком режиме будет проходить обучение — в очном или онлайн — будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

ЕГЭ будут проводить во всех регионах по единому расписанию для всей страны. При этом одиннадцатиклассники будут сдавать только экзамены по выбору, — рассказал замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Глушко также добавил, что в пунктах сдачи ЕГЭ будут соблюдены требования санитарного законодательства. Этот вопрос обсуждается с Роспотребнадзором. В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что ЕГЭ будет безопасно провести лишь в августе-сентябре. Ну а в министерстве образования и науки рассчитывают начать учебный год в вузах 1 сентября. В каком режиме будет проходить обучение – в очном или онлайн – будет зависеть от эпидемиологической ситуации.