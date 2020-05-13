Россияне смогут дистанционно голосовать на выборах, в том числе по почте

Соответствующие поправки приняла сегодня Госдума.

Дополнительные формы для досрочного голосования устанавливаются на всех уровнях выборов, говорится в принятом сегодня депутатами документе. То есть это коснется как президентских выборов, так и референдумов. Предполагается, что отдать свой голос, помимо почтового отправления, можно будет еще и с помощью средств электронной связи. Сами поправки были внесены в законопроект об изменениях в закон «О гарантии избирательных прав» ко второму чтению, которое прошло сегодня. Изначально же в документе говорилось о возможностях сбора кандидатами подписей в свою поддержку через сайт Госуслуг. Как пояснил «Эху» один из соавторов поправок, первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества, «единоросс» Дмитрий Вяткин, это потребовалось на случай, если карантинные меры сохранятся на длительное время, по крайней мере, до единого дня голосования в сентябре.

Помимо Вяткина, авторами новых поправок указаны еще несколько депутатов, в большинстве своем – от «Единой России». Ранее интернет-издание «Проект» писало, со ссылкой на свои источники в Думе, партии власти и Кремле, что документ готовили в администрации президента. Причем, по словам одного из собеседников издания, новые формы могут пригодиться и во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Однако депутат Вяткин говорит, что эта процедура стоит отдельно, для нее был принят свой закон.

Ряд изданий ранее написали, что Кремль планирует провести голосование по поправкам в Конституцию уже этим летом.

ЦИК проведет тщательную работу по организации дистанционного голосования, — пообещал в эфире «Эха» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев.

«Что касается поправок, на мой взгляд, ЦИК не злоупотребляет своими полномочиями и очень аккуратно относится к принятию решений в ситуации, которая есть. Я думаю, что в принципе сейчас электронное голосование вызывает большое доверие у людей. Мне кажется, в этом направлении надо идти, учитывая настроение тех, кто хотел бы голосовать тем способом, который ему удобен и которому он доверяет», — сказал Н.Булаев.

Он напомнил, что тема дистанционного электронного голосования для российской избирательной системы уже не новая. «Был эксперимент в Москве и, на мой взгляд, вполне успешный. Да, были какие-то замечания, но они исправлялись и в ходе проведения эксперимента, и по его результатам. Мы предполагаем, что и на общероссийском голосовании Москва вновь продолжит работу в этом направлении», — отметил Н.Булаев.

Он также сообщил, что ЦИК имеет контракт с ПАО Ростелеком, в ходе которого будет получено несколько вариантов организации дистанционного электронного голосования. «Потом мы выберем ту технологию, которая будет наиболее совершенной и вызовет наибольшее доверие у избирателей. Мне кажется, комплекс этих работ позволит создать вполне дееспособную систему, позволяющую получать результат, доверие к которому будет у абсолютного большинства избирателей», — заключил Н.Булаев.

Эксперимент с электронным голосованием, который проводился в Москве, Булаев считает успешным. По его словам, возникшие неполадки учтены и устранены. В то же время, регионы пока не готовы к электронному голосованию. Закон дает такое право, а возможность появится, когда будут созданы технические условия, — добавил Булаев.

Система дистанционного голосования может представлять угрозу для избирательного права россиян. Такое мнение в эфире «Эха» высказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

«Законопроект, который внесли единороссы, очень опасный. Фактически выборы легче отменить, потому что обеспечить честное голосование и проконтролировать подсчет голосов будет практически невозможно», — пояснила Л.Соболь. С ее точки зрения, «власть под шумок во время эпидемии пытается протащить законопроект, который противоречит Конституции, чтобы использовать его для фальсификаций». «Я считаю, что принимать этот закон нельзя», — заключила Л.Соболь.



Организация дистанционного голосования не сможет обеспечить прозрачный и легитимный процесс выборов, — сказал «Эху» независимый политолог Дмитрий Орешкин. Он указал на отсутствие подобной практики в развитых странах.

По сведениям некоторых СМИ, Кремль планирует провести голосование по поправкам в Конституцию уже этим летом.