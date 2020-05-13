В МВД предлагают разрешить обмен просроченных паспортов и водительских прав до конца года

В ведомстве создан проект соответствующего приказа. В нем идет речь о документах, у которых срок действия истек период с 1 февраля по 15 июля.
2020-05-13T17:32:09+03:00
2020-05-13T17:32:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642189-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 13 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…