Собянин: Соцработникам в Москве будут назначены временные доплаты размером 25 тысяч рублей в месяц

Это пообещал мэр Сергей Собянин. Врачи психоневрологических интернатов и домов престарелых смогут рассчитывать на временную доплату размером 46 тысяч, — передает агентство РИА Новости. Планируется, что дополнительные суммы будут выплачиваться в течение трех месяцев до 15 июля.
2020-05-13T16:33:28+03:00
2020-05-13T16:34:35+03:00
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16:33, 13 мая 2020
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