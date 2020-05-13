Собянин: Соцработникам в Москве будут назначены временные доплаты размером 25 тысяч рублей в месяц

Это пообещал мэр Сергей Собянин. Врачи психоневрологических интернатов и домов престарелых смогут рассчитывать на временную доплату размером 46 тысяч, — передает агентство РИА Новости. Планируется, что дополнительные суммы будут выплачиваться в течение трех месяцев до 15 июля.