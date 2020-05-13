Губернатор Петербурга Беглов заявил, что в городе не будут бесплатно раздавать маски, чтобы они не достались приезжим

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе не будут бесплатно раздавать маски, чтобы они не достались приезжим. Об этом сообщает агентство Regnum.

Отвечая на вопросы депутатов заксобрания, Беглов отметил, что в городе много приезжих людей, поэтому непонятно, как именно выдавать маски и перчатки. В таком случае, по мнению губернатора, лучше не выдавать их никому. При этом чиновник напомнил, что город выделит представителям социально незащищенных слоев населения на маски и перчатки по восемьсот рублей.