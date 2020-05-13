Депутат ГД Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Пушкина написала об этом в своем телеграм-канале.

По ее словам болезнь протекает бессимптомно, «по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею» — пишет Пушкина.

Депутат предположила, что заразилась, пока занималась волонтерской деятельностью. «Месяц волонтерила на передовой, объехала с проектом ОНФ #МыВместе десятки подмосковных больниц, развозила средства индивидуальной защиты, маски, антисептики для врачей, масочный режим прилежно соблюдала, но вирус все-таки подцепила» — рассказала Пушкина.