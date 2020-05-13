Политолог Дубнов: Одним из мотивов возобновить работу московских строек была проблема с мигрантами

По мнению политолога, эксперта по странам СНГ Аркадия Дубнова, одним из мотивов возобновить работу московских строек была проблема с мигрантами. Об этом сообщил политолог сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что одним из побудительных мотивов начать работу стройкомплекса, особенно в Москве, это была, в том числе, проблема с мигрантами», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что уровень ксенофобии в России в последние годы возрос, люди боятся погромов со стороны мигрантов из-за отсутствия работы и заработка.

Согласно сообщению пресс-службы городского департамента инвестиционной и промышленной политики, с 12 мая в Москве начали поэтапное возобновление работы около 370 крупных и средних предприятий.