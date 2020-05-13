Единый государственный экзамен повторно перенесут на более поздний срок

ОГЭ в 9 классе в этом году отменен, причиной стала пандемия коронавируса.

Сдавать ЕГЭ в этот раз надо только тем выпускникам, кто собирается поступать в вузы. Школьные аттестаты будут выданы по результатам годовых оценок. Точные даты проведения экзаменов определит правительство, а формат установят Госдума и Совет Федерации. При этом Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня. В ведомстве подчеркивают, что экзамен состоится все же не в августе, но по датам и формату правительству предложат на рассмотрение несколько вариантов. Отдельно отмечается, что усилят меры по дезинфекции помещений, где будут находиться выпускники, а их количество в одной аудитории уменьшат.

Изменения ждут и девятиклассников. Для них отменят обязательные экзамены по русскому языку и математике, итоговые оценки выставят на основании годовых.

В министерстве образования и науки заключили, что новый учебный год начнется в сентябре.