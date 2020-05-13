Саратовцы штурмуют Пенсионный фонд для оформления обещанных президентом выплат на детей

В отделениях Пенсионного фонда в Саратове большие очереди. Несколько десятков человек без масок, не соблюдая дистанцию, пытаются уточнить список документов, их поочередно направляют снова ко входу. На обратной стороне двери распечатка с информацией, как записаться на прием через сайт фонда или через портал Госуслуги, и напоминание, что прием проводится по записи «для снижения риска распространения коронавирусной инфекции». Сайт Пенсионного фонда, как и портал Госуслуги работает с перебоями.

Жительница Саратова Надежда Андреева пыталась по телефону дозвониться и записаться на подачу заявление о начислении выплат на ребенка. По ее словам, она звонила более ста раз, номер постоянно занят.

Уточнить у пресс-службы местного отделения Пенсионного фонда, как соблюдаются меры безопасности во время пандемии коронавируса в условиях массового скопления людей, не удалось. Сегодня на совещании при губернаторе управляющая региональным отделением Пенсионного фонда Оксана Егорова о проблемах с подачей заявлений не рассказала, уточнив только, что на текущий день их было принято более 35 тысяч.

Накануне президент Владимир Путин предложил ряд выплат семьям с детьми в связи с тем, что доходы многих граждан снизились после введения нерабочих дней из-за коронавируса.