Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе, по почте на выборах всех уровней в условиях пандемии. Прозрачность и открытость процедуры не вызывает никаких сомнений, — сказал «Эху» один из авторов инициативы, депутат-"единоросс" Дмитрий Вяткин.

Вяткин уточнил, что упомянутые виды голосования не распространяются на голосование по поправкам в Конституцию. Эта процедура регулируется отдельным законном.

И голосование по почте, и дистанционное электронное голосование уже проводились в российских регионах. Здесь нет особых нововведений, — сказал Интерфаксу зампред Центризбиркома Николай Булаев. В то же время он считает, что регионы пока не готовы к электронному голосованию. Закон дает такое право, а возможность появится, когда будут созданы технические условия, — добавил Булаев.

Предложенная инициатива по разработке системы дистанционного голосования может представлять угрозу для избирательного права россиян. Такое мнение «Эху» высказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

Власти смогут использовать эту систему для махинаций и фальсификаций, добавила Любовь Соболь.