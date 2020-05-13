Госдума запретила баллотироваться на выборные должности лицам, ранее осужденным по «дадинской» статье

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете баллотироваться на любые выборные должности лицам, ранее осужденным за ряд преступлений, в том числе по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Участвовать в выборах также запрещено осужденным по статье о призывах к экстремистской деятельности. В частности, это касается фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Запрет будет действовать в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.