Госдума запретила баллотироваться на выборные должности лицам, ранее осужденным по «дадинской» статье

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете баллотироваться на любые выборные должности лицам, ранее осужденным за ряд преступлений, в том числе по так называемой «дадинской» статье о неоднократном нарушении правил проведения митинга. Участвовать в выборах также запрещено осужденным по статье о призывах к экстремистской деятельности. В частности, это касается фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Запрет будет действовать в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.
2020-05-13T15:35:06+03:00
2020-05-13T15:35:06+03:00
https://echo.msk.ru/news/2642095-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:35, 13 мая 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
«Инвалид. День Победы. Постскриптум». Людмила Улицкая и Андрей Красулин — текст и памятник Война — глупость, мерзость, преступление. Как хотелось бы, чтобы последняя, которую называют Великой Отечественной, стала действительно последней. И чтобы рецидивы безумия были запрещены всеми мировыми законами…