Кассационный суд отправил на пересмотр приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину

По оценке апелляционной инстанции, приговор спортсменам был вынесен с нарушением закона.

Решение Мосгорсуда, который год назад приговорил Павла Мамаева и Александра Кокорина к реальным срокам за хулиганство и драки, отменено. Второй кассационный суд общей юрисдикции сегодня отправил дело футболистов на пересмотр – одной из причин стало то, что в ходе первого процесса не была учтена роль каждого из обвиняемых при нанесении телесных повреждений. Кроме того, в приговоре не отразили показания некоторых свидетелей. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в пресс-службе суда. Сами футболисты участия в рассмотрении жалобы не принимали.

В октябре 2018 года они избили водителя сотрудницы «Первого канала» и чиновника Минпромторга. В итоге Мамаев был приговорен к 1 году и 5 месяцам колонии, Кокорин – к полутора годам. Похожие сроки получили младший брат Кокорина Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий. Сейчас все четверо находятся на свободе.

Дата начала нового процесса по делу Кокорина и Мамаева пока неизвестна.