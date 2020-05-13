Глава Конфедерации труда: Фактически незанятым оказался каждый десятый трудоспособный россиянин

Реальный рост безработицы в России с начала апреля привел к тому, что на данный момент фактически незанятым оказался каждый десятый трудоспособный россиянин, — считает глава Конфедерации труда, член СПЧ Борис Кравченко. По его словам, по методике международных организаций труда, в России сейчас может быть до 8 миллионов безработных.