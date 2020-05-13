Госдума одобрила поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе по почте на выборах всех уровней. Поправки были оперативно внесены депутатами-единороссами. Один из авторов Дмитрий Вяткин пояснил Интерфаксу, что это связано с введенными ограничениями из-за распространения коронавируса. Вяткин уточнил, что законопроект предоставляет возможность, а не обязанность устанавливать дополнительные формы голосования и это не коснется предстоящего голосования по поправкам в Конституцию.
2020-05-13T15:31:24+03:00
2020-05-13T15:31:24+03:00
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15:31, 13 мая 2020
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