Академики РАН требуют восстановить в Твери памятные доски о жертвах сталинских репрессий, которые сняли перед 9 мая

Таблички были посвящены пострадавшим и погибшим жителям региона, а также расстрелянным польским военнопленным.

Демонтаж двух памятных досок, установленных на здании, в котором размещались областное управление и внутренняя тюрьма НКВД—МГБ, вызывает возмущение. Местные власти сделали это без общественного обсуждения, под надуманным смехотворным предлогом, говорится в открытом письме, которое подписали почти 70 академиков, членов-корреспондентов и профессоров Российской академии наук, среди них историки Леонид Бородкин и Павел Уваров, филолог Николай Гринцер, физик Лев Зеленый. В письме подчеркивается, что демонтаж является «очевидной попыткой оправдать и предать забвению преступления сталинского режима, создать новую версию нашей истории, в которой для них нет места». Авторы письма и его подписанты считают, что, цитата, «особый цинизм этому акту надругательства над памятью невинно убитых придает то, что он был совершен в канун дня Победы, дня памяти и скорби». В обращении подчеркивается, что замалчивание и искажение исторических событий недопустимо.

Демонтаж мемориальных досок памяти жертвам сталинских репрессий в Твери является искажением российской истории. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор филологических наук член-корреспондент РАН Федор Успенский.

«Появление этих досок в Твери некогда было знаком того, что и государство, и общество признает полную преступность режима, убийство невинных людей. Вроде душа на этом могла успокоиться. Но нет сейчас это явный знак имперского и государственного подхода, когда хотят отменить все преступления режима, считают, что это режим был, в общем-то, лубочным и невинных жертв не было. Я считаю это прямым явным искажением истории», — сказал он.

О демонтаже памятных досок стало известно 7 мая. Этого требовала прокуратура – там считают, что одна из табличек должна находиться по другому адресу, а другая якобы основана на неподтвержденных данных.