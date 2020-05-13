Законопроект, который предусматривает возможность голосования по почте и электронного голосования внесен в ГД

Законопроект, который предусматривает возможность голосования по почте и электронного голосования внесен в Государственную думу.

Документ внесен депутатами от фракции Единая России. Издание Проект сообщает, что он разработан в правительстве, но представлен как инициатива законодателей. Поправки уже получили одобрение Комитета Госдумы по контролю и регламенту. Об этом рассказал член комитета Владимир Поздняков. По его словам, по почте и интернету можно будет голосовать на выборах в органы власти, местного самоуправления, референдума субъекта Федерации. Предполагается, что отдельные местные законы будут не нужны и граждане смогут голосовать как по почте, так и удаленно, пройдя соответствующую процедуру на сайте Госуслуг. Фиксировать нарушения при таком способе волеизъявления будет сложно. Кроме того, закон не разъясняет процедуру обжалования в суде и составления протокола.

При голосования по поправкам в конституцию Российской федерации новая норма действовать не будет.

Группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах федерального уровня по почте и дистанционно. Поправка позволит гражданам участвовать в выборах в случае продления режима ограничений на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Госдумы, фракция «Единая Россия» Дмитрий Вяткин.

«Мы можем допустить, что меры социального дистанцирования могут сохраниться, в том числе, и до дня голосования, когда присутствие большого количества людей на избирательных участке просто будет невозможно. Следовательно, сейчас должны предусмотреть возможности, чтобы все граждане могли реализовать свое избирательное право. Поэтому Центральной избирательной комиссией предоставляются дополнительные полномочия своими нормативно-правовыми актами устанавливать возможность проведения различных форм голосования, как то: голосование по почте, дистанционно-электронное голосование, досрочное голосование», — сказал он.

Д.Вяткин отметил, что прозрачность и открытость процедуры не вызывает сомнений.

«Никаких сомнений нет, все эти процедуры по большому счету у нас отработаны, если мы говорим о досрочном голосовании. Все, что касается электронного голосования, то также эта система отработана технически и организационно», — заключил он.